Bossley Park Public School celebrated Harmony Day last week with students wearing orange and raising $500 for the Red Cross Ukraine appeal.

